Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il prolungamento ormai imminente del giovane centrale Bastoni. Ecco i dettagli

Alessandro Bastoni lega il suo futuro all’Inter. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, il giovane difensore nerazzurro ha trovato un accordo con la società targata Suning per il prolungamento del suo contratto – attualmente in scadenza fra tre anni e mezzo – fino al giugno 2024. Lo stipendio salirà fino a circa 1,2 milioni di euro netti. Premiato il suo ottimo rendimento – finora Conte lo ha più volte preferito a un ‘gigante’ come Godin – nella sua prima stagione a Milano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, anche D’Ambrosio verso il rinnovo: parla l’agente

Anche un altro elemento importante del reparto arretrato interista viaggia verso il rinnovo, parliamo di Danilo D’Ambrosio. L’agente del terzino, in scadenza nel giugno 2021 il discorso a fine stagione: “Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto – le parole di Vincenzo Pisacane a ‘Radio Sportiva’ – C’è sempre stata fiducia e stima dell’Inter nei suoi confronti, ci sederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni”.

