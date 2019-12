Calciomercato, è Ufficiale | Ibrahimovic torna al Milan

Le ultime di calciomercato si concentrano sul ritorno ufficiale al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne svedese era stato proposto anche all’Inter

E' ufficiale, Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Attraverso un comunicato, il club rossonero "comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva".

Calciomercato Inter, Ibrahimovic era stato proposto

Il 38enne fa ritorno in Italia, in rossonero dopo sette anni e mezzo. “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo – ha dichiarato Ibrahimovic, mesi fa proposto anche all’Inter con la quale, ricordiamo, vinse ben tre scudetti consecutivi prima dell’approdo al Barcellona nell’ambito della fortunata operazione Eto’o – Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi’. Il classe ’81 sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere le visite mediche necessarie alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per le prime sedute di allenamento.

