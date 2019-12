Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul capitolo laterale sinistro. Accelerata per il giocatore che milita già in Serie A

L’Inter è al lavoro per esaudire le richieste di Antonio Conte in proiezione calciomercato di gennaio. Le principali sarebbero un centrocampista, con Vidal che forse si avvicina considerato l’accordo raggiunto fino al giugno 2022, e un laterale mancino. A tal proposito il preferito assoluto del tecnico rimane sempre Marcos Alonso, tuttavia il Chelsea continua a sparare alto per lo spagnolo ai margini del progetto targato Lampard.

Calciomercato Inter, svolta a sinistra: c’è Darmian!

Visti gli ostacoli per l’ex Fiorentina, l’Inter è tornata in maniera concreta su Matteo Darmian, un destro capace di giocare senza problemi anche a sinistra. Può essere il classe ’89, quindi, il rinforzo per la corsia di sinistra. Secondo ‘Sky Sport’ il club nerazzurro sta davvero ragionando sul suo arrivo anticipato – il suo approdo al Parma l’estate scorsa è avvenuto con la ‘regia’ della società targata Suning – alla corte di Antonio Conte, che lo stima moltissimo fin dai tempi della Nazionale.

Calciomercato Inter, nuovi contatti per Kulusevski

E’ probabile che nelle nuove discussioni col Parma per quanto riguarda Darmian, Marotta e Ausilio abbiano riaffrontato l’argomento Kulusevski. La dirigenza interista è al lavoro per trovare un accordo con l’Atalanta e potrebbe non aver abbandonato l’idea di prendersi lo svedese già a gennaio. Il Parma potrebbe aprire alla conclusione anticipata del prestito qualora a gennaio dovesse trovarsi ancora in una buona posizione di classifica, lontano dalla zona salvezza.

