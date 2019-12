Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Arturo Vidal e le conferme sull’ingresso in scena della Juventus

L’Inter è più vicina a Vidal? Forse sì, dando per buone le indiscrezioni di stamane de ‘La Gazzetta dello Sport’ che danno per raggiunto l’accordo tra il club nerazzurro e il suo entourage per quanto concerne il contratto. Che dovrebbe avere durata fino a giugno 2022, permettendo a Suning di spalmare il suo ricco stipendio. L’ostacolo alla conclusione dell’operazione potrebbe però non essere solo il Barcellona, che continua a chiedere 20 milioni di euro oltre che la cessione a titolo definitivo o con obbligo.

Calciomercato Inter, giungono conferme su Juventus-Vidal

L’altro ‘ostacolo’ a Vidal potrebbe essere la Juventus. ‘Sky Sport’ conferma le voci circolate nelle scorse ore in merito di un contatto tra il club bianconero e il Barcellona per il centrocampista cileno. La ‘mossa’ di Paratici & co. potrebbe anche essere una semplice manovra di disturbo ai danni dell’Inter, in sostanza un tentativo per rendere ancor più complicata – e gravosa sul piano economico – la strada che porta al classe ’87 di San Joaquin per il quale i dirigenti interisti si sentirebbero ancora in netto vantaggio.

Calciomercato Inter, Kulusevski e De Paul le alternative a Vidal

Le alternative a Vidal rimangono essenzialmente due: Dejan Kulusevski dell’Atalanta ma in prestito al Parma e Rodrigo De Paul dell’Udinese. Stando a ‘Calciomercato.it’, per la mezz’ala argentina Marotta e Ausilio vorrebbero arrivare a spendere una cifra vicina ai 25 milioni con diversi bonus da inserire, il tutto con la formula del prestito oneroso (a una cifra alta? con obbligo di riscatto alla fine della stagione.

