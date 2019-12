Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez con le voci provenienti dalla Spagna che danno per certo il suo non approdo al Barcellona

Sono ormai mesi che si ipotizza un futuro al Barcellona per Lautaro Martinez, protagonista fin qui di una stagione super con la maglia dell’Inter alla quale è legato fino al giugno 2023 con clausola d’uscita da 111 milioni di euro. Il suo ‘sponsor’ in Catalogna, si è detto fino praticamente ad oggi, è nientemeno che Leo Messi con il quale ha stretto un forte legame in Nazionale. Gli ultimi rumors di calciomercato provenienti dalla Spagna, tuttavia, ‘contrastano’ in modo totale con quanto circolato fin qui.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro non al Barcellona: ecco il perché

Secondo ‘El Desmarque’ il futuro prossimo dell’attaccante non sarà al Barcellona. Il motivo? Proprio ‘La Pulce’, a differenza di quanto è stato detto e scritto, avrebbe convinto la dirigenza catalana a non acquistarlo onde evitare di oscurare se non addirittura spingere alla porta il suo amico e compagno di attacco Luis Suarez. Tale clamorosa, anzi assurda indiscrezione di mercato farà felici i tifosi interisti ma è ovviamente tutta da confermare. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Suning vuole blindare Lautaro

Suning è comunque intenzionata a blindare il classe ’97 con un nuovo contratto. L’obiettivo è pure alzare se non addirittura eliminare la clausola. Su quest’aspetto e non solo ci sono delle differenze di vedute con l’entourage del ‘Toro’, nel mirino di mezza Europa, Real Madrid e Manchester City compresi.

