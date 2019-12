Gabigol: il futuro è in divenire e lui sogna la Premier League

Gabigol: il futuro dell’attaccante dell’Inter in prestito al Flamengo è ancora tutto da decidere. L’accordo tra la società milanese e quella brasiliana non si è trovato e lui sogna un’avventura in Premier League

INTER GABIGOL AGGIORNAMENTO/ Il calciomercato dell’Inter è tutto in divenire, anche se Beppe Marotta e Piero Ausilio sembrano avere le idee molto chiare su come muoversi. In attesa di dare la giusta accelerata e chiudere le trattative per accontentare il tecnico Antonio Conte, sono anche in attesa di definire delle trattative in uscita in primis quella dell’attaccante Gabriel Barbosa fresco vincitore della copa Libertadores con il Flamengo.

Il calciatore il 1 gennaio tornerà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro e visto che la società milanese e quella brasiliana non hanno ancora trovato un accordo, il futuro del giocatore è sempre più nebuloso. Il calciatore vorrebbe tentare una nuova avventura in Europa e pensa seriamente alla Premier League, ma per il momento nessuna società inglese ha fatto richieste per l’attaccante. I dirigenti nerazzurri però non hanno intenzione di scendere sotto i 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore e il Flamengo ha fatto un’offerta di 18 milioni. In ogni caso l’inizio ufficiale del calciomercato invernale è il 2 gennaio e le trattative termineranno alle 20 del 31 dello stesso mese, il tempo per trovare una sistemazione al giocatore c’è sicuramente.