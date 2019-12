Calciomercato Inter, doccia gelata | Sorpasso Juve per Kulusevski

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il sorpasso della Juventus per Dejan Kulusevski. Ecco la proposta dei bianconeri all’Atalanta

L’Inter rischia di perdere al traguardo la corsa a Dejan Kulusevski. Secondo ‘Gazzetta.it’ i nerazzurri si sono fatti sorpassare dalla Juventus: i bianconeri avrebbero offerto all’Atalanta circa 35 milioni di euro più altri 8 di bonus. Al classe 2000, esploso quest’anno al Parma dove è in prestito, proposto invece un contratto fino al giugno 2024 da ben 3 milioni di euro netti a stagione. L’operazione sarebbe impostata per la prossima stagione. Vediamo se ci sono i margini per un rilancio da parte della società targata Suning, fino ad oggi in pole per il 19enne svedese.

