Calciomercato Inter, scoppia il ‘caso’ Radu | Ecco gli scenari

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Ionut Radu il cui posto da titolare al Genoa viene messo a rischio da Perin di ritorno dalla Juventus

Scoppia il ‘caso’ Radu al Genoa. Il ritorno di Mattia Perin dalla Juventus mette infatti in dubbio la titolarità del giovane portiere rumeno di proprietà dell’Inter. Interpellato sull’argomento ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, il suo agente Oscar Damiani è stato tutt’altro che tenero nei confronti della società ligure: “Indipendentemente da Ionut e Perin, credo sia un errore creare concorrenza nel ruolo del portiere. Una squadra deve avere un numero 1 e un numero 12: in quarto caso particolare il Genoa sta compiendo un errore”.

Calciomercato Inter, ipotesi ritorno anticipato di Radu. L’agente non si sbilancia

Legate indubbiamente al serio rischio di perdere il posto, sono cominciate a circolare voci su un possibile ritorno anticipato all’Inter del classe ’98, uno dei candidati a raccogliere l’eredità di Handanovic. Sull’immediato futuro dell’estremo difensore, però, Damiani non ha dato certezze: Voglio parlare con lui e sapere quel che pensa, poi decideremo cosa fare: da ex calciatore so che non esistono cose sicure. Perin arriva da un lungo infortunio ma è ben visto dai tifosi: questo può generare un problema interno”.

Calciomercato Inter, ritorno Radu: uno tra Padelli e Berni direbbe addio

Il ritorno anticipato di Radu potrebbe spingere fuori dal cancello di Appiano Gentile uno tra Padelli e Berni, rispettivamene secondo e terzo portiere nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno. Più verosimile, in caso di non permanenza a Genova, il trasferimento del rumeno in altra destinazione sempre con la formula del prestito.

