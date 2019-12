Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Vidal obiettivo numero uno per il centrocampo in vista di gennaio. Arthur complica ulteriormente i piani

L’Inter ha dato assoluta priorità al centrocampo in vista del calciomercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti giovedì 2 luglio. Come ormai è arcinoto, l’obiettivo numero uno è il cileno Arturo Vidal. L’ex Juve è andato allo scontro frontale denunciando il Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla passata stagione: l’intento è chiaro, spingere il club blaugrana a cederlo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Conte spinge per Vidal: ma c’è un nuovo ostacolo

Vidal avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter sulla base di un contratto fino al giugno 2022, un anno in più rispetto all’attuale che ha con il Barça. In tal modo il club targato Suning può ‘spalmare’ il suo ricco ingaggio che tocca quota 8 milioni di euro netti. Resta in sostanza da trovare l’intesa con gli azulgrana, che chiedono sui 20 milioni di euro oltre che la cessione a titolo definitivo o al massimo con l’obbligo di riscatto. A quanto pare, invece, Marotta si sarebbe fermato a una proposta complessiva di circa 12 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. L’altro ostacolo è Valverde, che non vuole privarsi del calciatore ritenendolo un’arma micidiale soprattutto a gara in corso. A maggior ragione da oggi, è infatti ufficiale che il tecnico dovrà fare a meno per circa tre settimane del brasiliano Arthur per un problema muscolare al pube. L’infortunio dell’ex Gremio rallenterà se non complicherà ulteriormente la trattativa. Ricordiamo che a metà campo il Barcellona ha già ‘rinunciato’ ad Alena, ceduto in prestito al Betis. La cessione di Vidal costringerebbe gli spagnoli a tornare sul mercato alla ricerca di un degno sostituto.

Calciomercato Inter, De Paul più di Kulusevski se salta Vidal

De Paul più di Kulusevski, perché il Parma al momento non lo libera già a gennaio (occhio però alla ‘carta’ Politano, finito nel mirino anche della Roma), rappresenta adesso la prima alternativa a Vidal, nel caso ovviamente dovesse sfumare l’operazione coi catalani. Con l’Udinese possibile un prestito oneroso con diritto di riscatto (un obbligo ‘mascherato’) per complessivi 25-30 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

