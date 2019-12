Calciomercato Inter, Giroud pone una condizione | Insidia Premier

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud che ha posto una condizione per il suo approdo in nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Il vice Lukaku potrebbe davvero essere Olivier Giroud. Stando alle indiscrezioni provenienti dal transalpino ‘Le10Sport’, infatti, il bomber in uscita dal Chelsea avrebbe deciso di trasferirsi in nerazzurro nell’ormai imminente calciomercato di gennaio. Il classe ’86 di Chambery, ai margini della squadra guidata da Lampard oltre che in scadenza di contratto a giugno, è da sempre in cima alle preferenze di Antonio Conte per quanto riguarda il ruolo di centravanti ‘alternativo’ al classe ’93 belga.

Calciomercato Inter, Giroud fissa i tempi: Marotta ‘avvisato’

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che però dovrà ora trovare sia un accordo col suo entourage che con il Chelsea. Accordi tutt’altro che semplici: gli agenti dell’attaccante francese chiedono infatti un contratto di due anni e mezzo, ovvero fino al giugno 2022, non poco per un giocatore in età avanzata e con pretese economiche molto elevate. Il suo attuale stipendio raggiunge gli 8 milioni; il club di Abramovich potrebbe volere almeno 5 milioni di euro per il cartellino di Giroud che, comunque, avrebbe posto una ‘condizione’ a Marotta: l’operazione trasferimento all’Inter deve avvenire entro metà gennaio, altrimenti prenderà in considerazione le altre proposte arrivategli in questi giorni. Oltre a Lione, Bordeaux e Marsiglia, ci sarebbe pure quella del West Ham.

Calciomercato Inter, due alternative a Giroud

Gli ostacoli per arrivare a Giroud sono, come visto, diversi. Ecco perché la dirigenza interista tiene calde almeno altre due piste che possiamo definire alternative: una conduce all’ex Pinamonti, per il quale c’è una sorta di gentlement agreement col Genoa che consente a Suning di riprenderselo già nel 2020, l’altra a Fernando Llorente del Napoli. Non è infatti tramontata l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Politano.

