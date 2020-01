Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ Chelsea per Giroud | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud il cui futuro potrebbe essere davvero in Francia. Chelsea in trattativa per la cessione

Rischia di sfumare Olivier Giroud, prima scelta di Conte e dunque dell’Inter per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Chronicle’, il Chelsea sta trattando la cessione del bomber francese con il Lione, club da tempo sulle tracce del classe ’96. A quanto pare i ‘Blues’ avrebbero abbozzato una proposta di scambio (più soldi) con Moussa Dembele, attaccante transalpino di 23 anni autore quest’anno di 10 gol e profilo molto gradito al tecnico Lampard. Nel caso l’operazione andasse in porto, l’Inter sarebbe ‘obbligata’ a valutare altre piste, nella fattispecie quelle che conducono all’ex Pinamonti e a Fernando Llorente.

