Calciomercato Inter, rebus Politano | Idea scambio con la Roma

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla probabile cessione di Politano. L’esterno potrebbe andare alla Fiorentina come acconto per un centrocampista oppure alla Roma attraverso uno scambio

Matteo Politano è ai margini dell’Inter targata Antonio Conte e per questo motivo potrebbe chiedere e ottenere la cessione già in questa sessione invernale di calciomercato. L’esterno vorrebbe tornare a giocare con continuità anche perché coltiva ancora speranze di convocazione all’Europeo del prossimo giugno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, dilemma Politano: Conte ‘approva’ lo scambio con la Roma

Dove potrebbe essere il futuro di Politano? Negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura della Roma. I giallorossi sono a caccia di un esterno offensivo e il classe ’93, cresciuto proprio nel vivaio dei capitolini, è un profilo che piace molto al tecnico portoghese Fonseca. Marotta non ha intenzione di fare sconti al ‘nemico’ Petrachi, non a caso parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro: stando al ‘Corriere dello Sport’ ai nerazzurri non dispiacerebbe uno scambio con Spinazzola, laterale mancino gradito a Conte, soltanto che l’ex Juve è (almeno per ora) ritenuto incedibile dalla Roma.

Calciomercato Inter, Fiorentina e Napoli restano in lizza per Politano: gli scenari

Nella corsa al 26enne ci sono sempre, poi, Napoli e Fiorentina. Con gli azzurri in ballo uno scambio di prestiti, con probabilmente annessi diritti di riscatto, con Fernando Llorente, anche se per il ruolo di vice Lukaku la preferenza di Conte è per Giroud. Con la Fiorentina, invece, è viva più che mai l’ipotesi di un utilizzo di Politano da parte dall’Inter come sorta di ‘acconto’ per uno tra Federico Chiesa e Lorenzo Castrovilli.

