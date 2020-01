Calciomercato Inter, Chiesa ha detto sì | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Federico Chiesa e il suo probabile rinnovo contrattuale con la Fiorentina

Svolta Chiesa. Secondo ‘La Nazione’, il classe ’97 ha dato la sua disponibilità alla Fiorentina per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. Il patron viola Commisso sembra propenso a offrirgli un nuovo ingaggio da ben 4 milioni di euro netti a stagione. Nell’accordo verrebbe inserita una clausola risolutiva. Ovviamente il prolungamento è solo un modo per rimandare definitivamente a giugno il discorso cessione. La volontà del ragazzo di trasferirsi in una big resta infatti intatta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Nainggolan pedina di scambio

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, svolta Eriksen | Può arrivare subito: ecco l’offerta

Calciomercato Inter, Juventus avanti per Chiesa | Ma Paratici teme Marotta: la situazione

Per Chiesa è in pole la Juventus, con la quale ha già da tempo un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione, ma l’Inter e Marotta stanno facendo pressioni per fargli cambiare idea, sfruttando a loro vantaggio gli eccellenti rapporti con la società gigliata. Paratici teme l’ex amico, tanto che gli ha proposto una sorta di ‘patto’ per avere campo libero sul 22enne figlio d’arte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Infortunio D’Ambrosio | Tempi di recupero e conseguenze di mercato

Calciomercato Inter | Offerta ufficiale per Acuna – VIDEO