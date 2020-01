Calciomercato Inter, svolta Eriksen | Può arrivare subito: ecco l’offerta

Marotta vorrebbe anticipare l’arrivo di Eriksen a gennaio: già stanziata una cifra per cartellino e commissioni per evitare giochi al rialzo sullo stipendio

Eriksen subito. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ l’Inter sta lavorando per anticipare l’arrivo del trequartista danese già in questa sessione di calciomercato. A quanto pare sono stati stanziati circa 25 milioni di euro per cartellino e commissioni, onde evitare giochi al rialzo sullo stipendio. Prenderlo già a gennaio vorrebbe dire, per i nerazzurri, scongiurare sfide complicatissime coi top club europei come Real Madrid e Paris Saint-Germain che puntano invece ad ingaggiarlo a costo zero a giugno.

Calciomercato Inter, ora tocca a Eriksen decidere: ecco l’offerta di Marotta

Adesso tocca ad Eriksen prendere una decisione. Al classe ’92, Marotta garantisce un contratto quinquennale da circa 9-10 milioni di euro netti a stagione. A Madrid o Parigi andrebbe probabilmente a guadagnare di più, ma non avrebbe un ruolo centrale nei rispettivi progetti sportivi come avrebbe di sicuro nella Milano nerazzurra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen o Vidal: le ultime

E’ chiaro che l’arrivo del 27enne di Middelfart a gennaio chiuderebbe definitivamente le porte a Vidal, per il quale permangono le distanze col Barcellona. Il cileno, tuttavia, è di sicuro il preferito di Antonio Conte: per il centrocampo, infatti, il tecnico desidera ora più un giocatore con le caratteristiche del classe ’87, che con quelle del danese in scadenza a giugno con il Tottenham di Mourinho.

