Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Nainggolan pedina di scambio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Radja Nainggolan e il suo possibile passaggio a titolo definitivo al Cagliari attraverso uno scambio

Radja Nainggolan sta disputando una grande stagione al Cagliari, riscattando l’anno deludente con la maglia dell’Inter. Il club di Giulini, specie se dovesse ottenere una clamorosa – ma non impossibile vista la classifica attuale – qualificazione in Europa League, punta acquistarlo a titolo definitivo il prossimo giugno. I nerazzurri, ancora proprietari del suo cartellino, valutano il belga sui 18-20 milioni di euro, una cifra però alta per i sardi considerato che poi dovrebbero accollarsi tutto l’ingaggio ‘pesante’ del classe ’88 di Antwerpen. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo: possibile scambio!

Secondo le indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, Nainggolan potrebbe diventare tutto del Cagliari se l’idea che ha in mente l’Inter diventasse proposta concreta e trovasse accoglimento in casa rossoblù. L’idea altro non è che uno scambio alla pari tra il ‘Ninja’ e Naithan Nandez, la mezz’ala uruguagia che tanto piace in Viale della Liberazione e che è andato di recente allo scontro con la stessa società di Giulini aprendo un contenzioso (la prima udienza il 14 gennaio) sui diritti d’immagine.

Calciomercato Inter, Nandez solo un piano alternativo: è sfida a un’altra big

L’ex Boca Juniors rimane comunque un’alternativa, una delle tante ad Arturo Vidal, anche se il possibile arrivo a gennaio di Eriksen apre scenari diversi, tra questi il possibile arrivo di un altro centrocampista con caratteristiche da ‘lottatore’ simili a quelle del cileno per il quale resta la distanza col Barcellona. Su Nandez, va detto, c’è anche la Roma.

