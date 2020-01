Pinamonti: l’attaccante potrebbe cambiare maglia ma restare in serie A

Inter, l’attaccante del Genoa in prestito dall’Inter Andrea Pinamonti, dopo l’arrivo nella squadra ligure di Mattia Destro, potrebbe cambiare nuovamente maglia e andare alla Spal

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ L'attaccante dell'Inter in prestito al Genoa Andrea Pinamonti, potrebbe cambiare maglia. Il calciatore, dopo l'arrivo nella formazione ligure di Mattia Destro, potrebbe essere mandato in un'altra squadra anche per permettergli di giocare di più. Secondo Gianlucadimarzio.com, sul calciatore ci sarebbe un forte interessamento da parte della Spal e il calciatore potrebbe andare a fare coppia in attacco con Petagna.