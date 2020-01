Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Lukaku dopo il grande successo contro il Napoli nel big match valevole per la 18esima giornata di Serie A

Lukaku trascina l’Inter al successo contro il Napoli ma nel post gara il belga esalta Conte anziché sé stesso: “E’ molto importante per noi avere un leader come lui – le parole a ‘Sky Sport’ del bomber belga, autore di una doppietta – Il mister ha grande esperienza e per noi che siamo una squadra giovane uno come lui fa davvero la differenza”. Al ‘San Paolo’ si sono avute ulteriori conferme sulla super intesa tra lui e Lautaro Martinez, una coppia fin qui da 30 gol: “Siamo molto amici anche fuori dal campo – ha sottolineato Lukaku svelando probabilmente il ‘segreto’ di questo grande feeling tra lui e l’argentino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Sono contento di come stiamo facendo bene le cose, ma dobbiamo lavorare per fare ancora meglio”.

