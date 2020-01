Da Lautaro a Milik, ecco le formazioni ufficiali del big match Napoli-Inter di scena stasera al San Paolo e valevole per la 18esima giornata di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, big match della 18esima giornata di Serie A. In difesa Antonio Conte sceglie ancora una volta Bastoni a svantaggio di Godin, mentre a centrocampo ci sono Vecino e Gagliardini ai lati di Marcelo Brozovic. Antonio Candreva e Biraghi sugli esterni, davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Solo panchina, quindi, per Stefano Sensi e i due rientranti Barella e Sanchez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dall’altra parte Gattuso non sorprende: 4-3-3 con Di Lorenzo e Milik scelti per sostituire i due grandi assenti Koulibaly e Mertens.

Formazioni ufficiali Napoli-Inter

Napoli-Inter verrà trasmessa da ‘Sky Sport Uno’ e ‘Sky Sport Serie A‘. Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro della sfida che comincerà alle 20.45. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente. All.: Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito. All.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

