Le ultime news Serie A si concentrano sul nome dell’arbitro che dirigerà il big match Napoli-Inter di scena al San Paolo lunedì 6 gennaio ore 20.45

Sono stati designati gli arbitri della 18esima giornata del campionato di Serie A. Il big match Napoli-Inter, in programma allo stadio ‘San Paolo’ lunedì 6 gennaio alle ore 20.45, è stato affidato a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Assistenti Passeri e Del Giovane, Fabbri il quarto uomo, Calvarese e Giallatini gli addetti al Var.

Napoli-Inter a Doveri: i precedenti non sorridono a Conte

In questa stagione il fischietto 42enne ha già diretto la squadra di Conte nel derby col Milan dello scorso settembre vinto per 2-0. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Con lui, però, i nerazzurri hanno un bilancio negativo: 5 vittorie, 5 pareggi e ben 6 sconfitte, l’ultima delle quali proprio in casa dei partenopei (4-1 senza storia) il 19 maggio scorso.

Napoli, bilancio positivo con Doveri

Nell’annata in corso ha arbitrato anche gli azzurri, precisamente ad ottobre contro il Torino: 0-0 il risultato finale. Il Napoli è la squadra che ha più incontrato in carriera, il bilancio è in completo favore della formazione ora allenata da Gattuso: 14 successi, 7 pareggi e 3 soli ko.

