Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza i rumors provenienti dall’Inghilterra a proposito di un possibile trasferimento in nerazzurro di Paul Pogba

Vidal o Eriksen? Nessuno dei due, per l’Inter c’è Paul Pogba. Stando alle clamorose indiscrezioni di calciomercato del ‘Mirror’, infatti, il francese avrebbe dato il suo benestare al trasferimento a gennaio alla corte del suo ‘mentore’ Antonio Conte. Il Manchester United sarebbe però disposto a trattare la sua cessione solo con il coinvolgimento nell’operazione di un titolarissimo della formazione nerazzurra.

Calciomercato Inter, Pogba: il Manchester United propone un clamoroso scambio

Stando allo stesso tabloid inglese i ‘Red Devils’ ragionerebbero su uno scambio shock nientemeno che con Lautaro Martinez, uno scambio in realtà complicatissimo dato che i giocatori hanno valutazioni economiche diverse: Pogba intorno ai 150-170 milioni di euro, comunque un prezzo eccessivo visto il rendimento dell’ultimo anno e mezzo, mentre il ‘Toro’ 111 milioni che è poi il valore della clausola risolutiva presente nel suo contratto in scadenza nel giugno 2023. E senza contare l’ingaggio, ‘stellare’ quello del Campione del Mondo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Appare impensabile, al di là di tutto, che un’operazione del genere possa andare in porto in questa sessione di mercato, considerato poi che Pogba è da tre mesi ai box per un problema alla caviglia e quindi sarebbe inutilizzabile da Conte almeno fino a febbraio.

Calciomercato Inter, Conte vuole Vidal: intanto Marotta si avvicina ad Eriksen

Per Antonio Conte rimane Vidal l’obiettivo proritario di questa sessione invernale, al contempo Beppe Marotta prova anche il super colpo Eriksen anche se più che altro per giugno, quindi a costo zero. Per il danese in scadenza col Tottenham pronto un contratto di quattro o cinque anni da circa 9-10 milioni di euro a stagione.

