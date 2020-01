Inter, piccolo ‘caso’ Sanchez | Il cileno fa arrabbiare Conte

Le ultime news Inter si focalizzano su Alexis Sanchez che stasera contro il Napoli partirà dalla panchina. La scorsa settimana il cileno ha fatto arrabbiare Conte

I primi due acquisti del 2020 per Conte sono stati di fatto Nicolò Barella ed Alexis Sanchez. Subito dopo la sosta natalizia, infatti, i due giocatori operatisi lo scorso autunno sono tornati a completa disposizione del tecnico nerazzurro tanto che stasera saranno in panchina al ‘San Paolo’ dove Skriniar e compagni sfideranno il Napoli di Gennaro Gattuso nel big match valevole per la 18esima nonché penultima giornata del girone d’andata di Serie A. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter, Sanchez fa arrabbiare Conte: ecco cosa è successo

Ovviamente Barella e Sanchez non sono al top della condizione, quindi non è escluso che Conte decida di non utilizzarli nemmeno a gara in corso. A proposito del cileno, c’è una notizia non positiva data stamane dal ‘Corriere dello Sport’: secondo il quotidiano romano, il 28 dicembre scorso il classe ’88 ha fatto arrabbiare l’allenatore interista presentandosi in leggero ritardo alla seduta di allenamento pomeridiana riservata a lui e agli altri calciatori infortunati. Il ‘caso’, comunque, sarebbe rientrato subito tanto che ‘El Nino Maravilla’ è partito assieme ai compagni alla volta di Napoli.

Calciomercato Inter, futuro incerto per Sanchez: il piano di Marotta e Conte

Il futuro di Sanchez appare molto incerto. Al momento l’Inter non sembra intenzionata a confermarlo anche l’anno prossimo, ovvero ad acquistare a titolo definitivo il suo cartellino ancora di proprietà del Manchester United. Conte e Marotta hanno di fatto già in mente il nome del sostituto: Dries Mertens. In scadenza col Napoli, nei piani del tecnico e dell’Ad nerazzurro il belga andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Lautaro Martinez.

