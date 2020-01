Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Arturo Vidal e il suo possibile trasferimento in nerazzurro alla corte di Antonio Conte

Mentre i tifosi cullano il ‘sogno’ Eriksen, con Marotta che sarebbe davvero a buon punto per mettere le mani sul danese anche se in ottica giugno, Antonio Conte continua a sperare nell’arrivo in questa sessione del suo ‘figlioccio’ Arturo Vidal. Il tecnico rimane convinto del fatto che con il cileno la sua squadra riuscirebbe a compiere un ulteriore salto di qualità consentendogli di giocarsi fino alla fine lo scudetto con la Juventus. In Spagna hanno rilanciato la voce secondo cui il Barcellona non sarebbe disposto a privarsene nonostante la ‘denuncia’ presentata dal calciatore per il mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla passata stagione. A convincere il club il tecnico Valverde, che in mezzo ha già perso Alena trasferitosi in prestito al Betis, e i cosiddetti ‘senatori’ con a capo Leo Messi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, Napoli-Inter | Le probabili formazioni

Calciomercato Inter, Venerato: “Marotta accontenta Conte su Vidal, i dettagli”

Dall’ambiente interista, invece, filtra ottimismo sulla riuscita dell’affare. Ieri a ‘La Domenica Sportiva’, il giornalista Ciro Venerato ha detto che “a metà settimana è in programma un vertice tra la società targata Suning e il Barça per il nuovo assalto, forse definitivo, al centrocampista di San Joaquin. Quasi certamente Marotta passerà dal diritto all’obbligo di riscatto, compiendo il tanto atteso passo avanti per accontentare Conte”. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, l’Inter alzerà anche l’offerta avvicinandola ai 20 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dai catalani. La dirigenza di Viale della Liberazione si aspetta pure un’altra ‘mossa’ in ottica cessione da parte dello stesso 32enne, con cui c’è già un accordo sulla base di un contratto fino al giugno 2022.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, non solo Eriksen | Nuovo affare con Mourinho

Calciomercato Inter, c’è una sola alternativa a Vidal

L’alternativa a Vidal, nel caso naturalmente l’operazione dovesse saltare, è di fatto soltanto una considerando Eriksen un ‘caso’ a parte. Si tratta di Rodrigo De Paul, mezz’ala offensiva dell’Udinese. Qualche rumors ipotizza l’esistenza di una bozza di accordo tra l’Inter e il club della famiglia Pozzo, che valuta il suo ‘gioiello’ non meno di 30 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, annuncio via radio | “Eriksen è dell’Inter!”



Calciomercato Inter, salta lo scambio in Serie A!