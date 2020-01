Calciomercato Inter | Notizia a sorpresa: “Lo vuole anche la Juve!”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una notizia clamorosa data da Mario Sconcerti questa mattina sul ‘Corriere della Sera’

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter sarà chiamata a respingere gli assalti dei top club europei ad alcuni dei pilastri della squadra affidata dal giugno scorso ad Antonio Conte. Tra questi spicca ovviamente Lautaro Martinez, protagonista fin qui di una stagione straordinaria in cui ha già messo a segno ben 13 gol. Sull’attaccante argentino, con cui è discussione il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023 dove è presente una clausola da 111 milioni di euro, ci sono praticamente tutte le società europee più ricche e prestigiose, dal Barcellona al Real Madrid fino al Manchster City.

Calciomercato Inter, su Lautaro c’è anche la Juventus!

Non solo pretendenti straniere, a quanto pare per Lautaro potrebbe fare un tentativo pure la Juventus. Nella sua consueta analisi sul campionato al ‘Corriere della Sera’, il noto giornalista Mario Sconcerti ha infatti scritto che il numero 10 interista interessa pure ai bianconeri. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter: “In un anno il campionato è molto cambiato – scrive – La scorsa stagione la Juve aveva 8 punti sul Napoli, 16 sull’Inter e 21 sulla Lazio. Oggi l’Inter è ancora insieme alla Juve e la Lazio è in scia. Perché? Cosa è cambiato? La Juve è tornata normale, non è più convinta di dover correre. Cristiano Ronaldo è un grande ma non guarda la partita, guarda se stesso. L’Inter è cresciuta intorno a Romelu Lukaku e soprattutto Lautaro Martinez. E’ lui il giocatore dell’Inter che tutti vorrebbero, anche la Juve“, conclude Sconcerti.

