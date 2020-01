Calciomercato Inter, non solo Eriksen | Nuovo affare con Mourinho

Mourinho potrebbe fare un favore all’Inter nella prossima estate piombando su un giocatore che non rientra nei piani futuri dell’Inter. Ecco i dettagli

L’Inter è al lavoro per mettere le mani su Christian Eriksen. Operazione più da giugno che per questa sessione di calciomercato, in cui l’obiettivo numero uno rimane Arturo Vidal. Il Tottenham spera invece di cederlo subito onde evitare di perderlo a zero fra qualche mese. Idem Mourinho, che di fatto ha già fatto intendere di poter fare a meno del danese facendolo finora partire quasi sempre in panchina. A proposito dello ‘Special One’, a fine stagione non è escluso possa venire ‘in soccorso’ del suo ex club acquistando un giocatore che non rientra certo nei piani di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, cifra shock | Colpo impossibile – VIDEO

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, annuncio via radio | “Eriksen è dell’Inter!”

Calciomercato Inter, riscatto Perisic a rischio | Mourinho può riprovarci!

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che a fine stagione conta di incassare qualcosa come 150 milioni di euro dalle cessioni a titolo definitivo di quei giocatori venduti l’estate scorsa in prestito con ma anche senza diritto di riscatto. Tra questi figura Ivan Perisic, anche se bisogna dire che ad oggi il suo riscatto – fissato a 20 milioni – è a forte rischio dato che Kovac (colui che lo volle a tutti i costi in Baviera) è stato esonerato lo scorso autunno e il Bayern Monaco ha in mente una mezza rivoluzione che potrebbe far fuori i giocatori non più giovanissimi come l’esterno croato, che compierà 31 anni il prossimo 2 febbraio. In caso di mancato riscatto l’Inter se lo ritroverebbe sul groppone, con la necessità di trovare un altro acquirente visto che è praticamente impossibile un suo reintegro nei piani di Conte. Una pretendente a Perisic potrebbe essere proprio il Tottenham di Mourinho, da sempre grande estimatore del classe ’89 di Spalato che non ha mai nascosto di sognare l’approdo in Premier League. Qualche anno fa, da manager del Manchester United, i due raggiunsero pure un’intesa poi resa nulla dai rifiuti di Suning alle proposte dei ‘Red Devils’. L’affare tra l’Inter e gli ‘Spurs’ potrebbe andare in porto sui 15 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, salta lo scambio in Serie A!



Calciomercato Inter, Chiesa ha detto sì | Tutti i dettagli