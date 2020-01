Da Insigne a Sensi fino a Lautaro: ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter big match della 18esima giornata di Serie A di scena stasera al San Paolo

Antonio Conte ha un paio di dubbi tra difesa e centrocampo in merito all’undici da mandare in campo stasera al ‘San Paolo’ nel big match contro il Napoli valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Il primo riguarda appunto il reparto arretrato: in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono Godin e Bastoni. A metà campo, invece, tra Matias Vecino e Sensi. Sicuri i rientri dalla squalifica di Brozovic e Lautaro. Si rivedono infine dopo circa tre mesi sia Sanchez che Barella: entrambi partiranno però dalla panchina. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Sponda azzurra, Gattuso dovrà fare a meno di due big come Koulibaly e Mertens: per sostituire il senegalese, il tecnico pare orientato ad affidarsi a Di Lorenzo, il cui ruolo solito è quello di terzino, mentre al posto del belga agirà Milik. Lorenzo Insigne e Callejon a supporto del polacco.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli-Inter sarà trasmessa da ‘Sky Sport Uno’ e ‘Sky Sport Serie A‘. Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro dell’incontro che inizierà alle 20.45. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Tonelli, Hysaj, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente. All.: Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito. All.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

