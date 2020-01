Ferrara: “Un’offerta da Real o Barcellona non può lasciare indifferente Lautaro”

Inter, l’ex giocatore Ciro Ferrara ha voluto elogiare il lavoro finora svolto da Antonio Conte e ha confermato la bravura indiscutibile dei due attaccanti nerazzurri

INTER FERRARA INTERVISTA/ L’ex giocatore ed ora allenatore in attesa di una nuova panchina, dopo l’esperienza cinese nel Wuhan Zall terminata nel 2017 Ciro Ferrara, è stato intervistato da ‘Pressing Serie A’. Queste le prime dichiarazioni, nelle quali ha lodato il lavoro di Antonio Conte e dei suoi due attaccanti: “Oltre alla bravura dei due giocatori che è indiscutibile, c’è il lavoro di Antonio Conte perché lavorano in sinergia, insieme lavorano tantissimo. Non è solo un lavoro di gol, a parte quelli c’è da dire che anticiparli è praticamente impossibile, ed è importantissimo perché non fa ripartire l’azione degli avversari e permette ai compagni di salire”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Per quanto riguarda la problematica della clausola di Lautaro Martinez, ha spiegato: “La clausola per giocatori di questo livello qui c’è sempre qualcuno che la paga, quindi è sempre un pericolo. Non ti stanno chiedendo due squadre qualunque, ma Barcellona e Real Madrid, squadre abituate a giocare per certi obiettivi, l’Inter sta tornando adesso su certi livelli. È chiaro che lui sia legato ai nerazzurri, però un’offerta dal Real o dal Barcellona non credo lo lasci indifferente”.