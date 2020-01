Gentile: “Lukaku attaccante micidiale dal potenziale incredibile”

Inter, l’ex difensore Claudio Gentile ha voluto dare un parere sul campionato italiano e su alcuni dei suoi interpreti principali elogiando i calciatori nerazzurri Bastoni e Lukaku

INTER GENTILE DICHIARAZIONI/ L’ex difensore della Juventus e della Nazionale campione del Mondo nel 1982 Claudio Gentile, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per avere un parere sul campionato italiano, dopo le vittorie delle prime tre della classe Inter, Juventus e Lazio, nell’ultima giornata di campionato. Queste le sue prime parole: “La difesa dell’Inter è molto solida. Bastoni avrà un bel futuro, mi piace sia in fase offensiva che difensiva. Sarà una rivelazione ma bisogna lavorarci”. Sulle tre contendenti ha poi detto: “Sono partite con ambizioni di fare un campionato importante. Stanno dando grandi soddisfazioni. Vedremo più avanti, quando usciranno i veri valori. Sono squadre che giocano un bel calcio. L’Inter e la Juventus mi hanno impressionato, l’Atalanta non si ferma più. Più avanti ci faremo un giudizio reale. Fino all’ultima giornata non sapremo chi vincerà. Questo dà più credibilità al calcio italiano”.

Da difensore, ha poi voluto dare la sua opinione sugli attaccanti e ha spiegato: “Lukaku e Ronaldo sono attaccanti micidiali, hanno un potenziale incredibile. Ma di difensori di una volta non ce ne sono più. Basti vedere che gol fanno. Oggi si difende diversamente”.