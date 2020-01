Calciomercato, mancato approdo all’Inter | Dzeko allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di Edin Dzeko a proposito del suo mancato approdo in nerazzurro nella scorsa estate

“Nessun rammarico…”. Edin Dzeko ha così risposto in merito al suo mancato trasferimento all’Inter nella scorsa estate. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il bomber della Roma, che ad agosto scorso ha deciso poi di rinnovare fino al giugno 2022 il contratto con il club giallorosso in scadenza al termine di questa stagione, ha elogiato la squadra di Antonio Conte per il percorso fatto fin qui: “I nerazzurri giocano un bel calcio, sono in testa con la Juventus meritatamente. Per lo scudetto sarà una corsa importante fino alla fine e questo per il campionato italiano è sicuramente una buona cosa”.

