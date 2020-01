Calciomercato Inter, Suning blinda Esposito | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sebastiano Esposito e il suo ormai sicuro rinnovo del contratto con il club targato Suning

Il gruppo Suning è prossimo a blindare il suo grande talento, Sebastiano Esposito. Ieri il suo agente Augusto Carpeggiani è stato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione. Stando a indiscrezioni sono state messe le basi per il rinnovo del contratto fino al giugno 2025 a cifre naturalmente superiori rispetto agli attuali 100mila euro a stagione. Il rinnovo del classe 2001, autore col Genoa prima di Natale del suo primo gol in Serie A, verrà probabilmente ufficializzato solo in estate dato che i diciotto anni di età lì compierà il 2 luglio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

