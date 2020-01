Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez e sull’assalto del Real Madrid che lo ha individuato come rinforzo ideale per il reparto avanzato

“All’Inter sono felice, nel club mi hanno sempre trattato bene e ho un bel rapporto con i tifosi. Per questa maglia do sempre il massimo”. Ai microfoni di ‘Sportmediaset’, dopo la vittoria per 3-1 sul Napoli in cui c’è stato anche il suo timbro, Lautaro Martinez ha provato a spegnere le voci di calciomercato che lo danno possibile partente nella prossima estate direzione top club europeo. Le ultime indiscrezioni confermano quanto scritto da Interlive.it lo scorso 8 novembre, ovvero che sull’argentino è molto forte anche il Real Madrid. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, il Real Madrid fa sul serio per Lautaro: i dettagli

Secondo ‘tmw’ il Real Madrid fa sul serio per il numero 10 nerazzurro. A giugno le ‘Merengues’ dovranno rinnovare il reparto avanzato e l’attaccante nativo di Bahia Bianca è stato individuato come primo grande rinforzo. A quanto pare Florentino Perez è disposto a pagare la clausola risolutiva che ammonta a 111 milioni di euro oltre a ad avere validità solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio di ogni anno. Evidentemente la proposta di circa 30-40 milioni di euro più Jovic, autentico flop a Madrid tanto che è già finito sulla lista cessioni di Zidane, è stata respinta dalla società targata Suning che dovrà far fronte anche con gli assalti provenienti da Barcellona e Manchester, sia sponda United che City. Anche per loro tre la cifra della suddetta clausola, che la proprietà interista vorrebbe togliere o quantomeno alzare, è decisamente alla portata.

