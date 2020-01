Calciomercato Inter, affare a sorpresa | C’è l’accordo col giocatore

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul capitolo laterale sinistro con l’ingresso a sorpresa dell’inglese Ashley Young. Con il 34enne ci sarebbe già un’intesa

Svolta a sorpresa sulla fascia sinistra. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il nuovo terzino potrebbe arrivare dalla Premier League: l’Inter sta infatti provando a mettere le mani sull’inglese Ashley Young. Col 34enne ci sarebbe già un accordo di massima sulla base di un contratto di 18 mesi. Ora Marotta e Ausilio dovranno capire le richieste del Manchester United, col quale il classe ’84 è in scadenza contrattuale nel prossimo mese di giugno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, virata su Young: ecco i motivi

L’Inter ha virato su Young, un profilo indicato ovviamente da Antonio Conte, vista l’impossibilità di arrivare a Marcos Alonso – il prescelto del tecnico per il quale però il Chelsea, anche per ‘vendetta’, ha chiesto sui 35 milioni di euro – e le difficoltà nel trovare un accordo con lo Sporting CP per quello che rappresentava la prima alternativa allo spagnolo ex Fiorentina, vale a dire Marcos Acuna.

