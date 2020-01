Calciomercato Inter, Godin a rischio | Bloccato il sostituto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Diego Godin e sulle voci sempre più insistenti riguardo una sua partenza già in questa sessione. Prenotato il sostituto

Ha preso una brutta piega l’avventura in nerazzurro di Diego Godin. Ieri contro il Napoli, Antonio Conte lo ha escluso per la terza volta consecutiva dall’undici titolare. Ormai il tecnico leccese sembra davvero intenzionato a puntare tutto sul giovane e fin qui quasi perfetto Bastoni, che ha elogiato al termine della gara del ‘San Paolo’ e che è l’unico centrale mancino in rosa oltre che fondamentale nell’uscita palla al piede della squadra fin dalla difesa. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Godin via subito: prenotato il sostituto

Si fanno così sempre più insistenti le voci di un suo addio, lanciate alcune settimane fa dai media spagnoli, già in questo calciomercato di gennaio e solo sei mesi dopo il suo arrivo a Milano a costo zero. Gli ultimi rumors lo danno in grande sofferenza per la perdita del posto da titolare, per cui non si può escludere davvero un divorzo tra lui e il club targato Suning – con cui ha un contratto fino al giugno 2022 da circa 6 milioni bonus compresi – nella sessione invernale apertarsi lo scorso 2 gennaio. E’ stato ipotizzato già un suo ritorno all’Atletico Madrid, mentre negli ultimi giorni è salito alla ribalta l’interesse del Galatasaray, con il connazionale Muslera all’opera per convincerlo a trasferirsi ad Istanbul. In caso di addio, l’Inter non si farebbe trovare impreparata dato che ha in pugno Matteo Darmian, finito al Parma in estate con la ‘regia’ proprio della dirigenza interista. Conte conosce bene e apprezza molto il classe ’89, che può agire anche come centrale di destra della difesa a tre.

Verso Inter-Atalanta: Godin ritroverà una maglia da titolare

Godin ritroverà una maglia da titolare sabato prossimo, considerata l’assenza di Skriniar – per il quale è pronto all’assalto il City di Guardiola – causa squalifica. Il 33enne uruguagio non gioca dall’inizio dalla gara casalinga del 6 dicembre scorso contro la Roma.

