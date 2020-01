Inter-Atalanta, guai per Conte | Nuovo infortunio a centrocampo

Le ultime news Inter mettono in evidenza la più che probabile assenza di Matias Vecino nel match di domani sera contro l’Atalanta. Ecco i dettagli

Nuovo problema a centrocampo per Conte. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ieri Matias Vecino è stato costretto a interrompere la seduta di allenamento a causa di un problema muscolare. Complicata se non impossibile la sua presenza domani sera contro l’Atalanta, perlomeno da titolare. Nella rifinitura di oggi verrà presa una decisione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. In mediana il tecnico ha appena recuperato Barella, mentre è pressoché certo il ritorno dal primo minuto dopo tre mesi di Stefano Sensi. In difesa ci sarà il rilancio di Godin vista l’assenza per squalifica di Skriniar, partirà infine ancora dalla panchina Alexis Sanchez. Ecco la probabile formazione con Gagliardini al posto di Vecino, possibile pedina di scambio con il Tottenham qualora Marotta provasse davvero ad anticipare in questa sessione l’arrivo del danese Eriksen.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, accordo con Giroud | Ma il Chelsea spara alto

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Politano al Milan | Conferme sullo scambio