Calciomercato Inter, accordo con Giroud | Ma il Chelsea spara alto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’accordo con Giroud ma anche le eccessive richieste del Chelsea per il suo cartellino

Arturo Vidal, un laterale mancino che dovrebbe essere Young e un vice Lukaku. Queste le richieste di Antonio Conte per il calciomercato invernale. Anche per l’attacco il tecnico ha fatto un nome ben preciso, vale a dire Olivier Giroud. In merito al francese c’è una buona ma anche una cattiva notizia: la buona è che secondo ‘Sky Sport’ nella giornata di ieri è stata raggiunta un’intesa col suo entourage sulla base di un contratto di due anni e mezzo, ovvero fino al giugno 2022 ‘accontentando’ quindi le richieste del francese.

Calciomercato Inter, intesa con Giroud ma non col Chelsea: richiesta esagerata di Abramovich

La cattiva notizia riguardante Giroud, invece, è che il Chelsea ha sparato una cifra molto alta per un giocatore di 33 anni col contratto in scadenza a giugno: parliamo di 8-10 milioni di euro. Marotta non si è comunque scoraggiato tanto che è al lavoro per ottenere un forte sconto: l’Ad non vorrebbe andare oltre i 5 milioni di euro. L’Inter punta molto sulla volontà del classe ’86 di approdare alla corte di Conte.

Calciomercato Inter, Llorente alternativa a Giroud

Al momento sembra essere solo Llorente del Napoli l’alternativa a Giroud, qualora il Chelsea decidesse di non abbassare le sue alte pretese. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Politano, anche se negli ultimi due giorni il Milan è balzato in pole per l’esterno. Nella prossima settimana possibile summit con l’Inter per approfondire ulteriormente la possibilità di uno scambio con Kessie.

