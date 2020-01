Inter-Atalanta: precedenti, incroci di mercato e dove vederla in Tv

Le ultime news Inter si concentrano sulla sfida contro l’Atalanta del 19esimo turno di Serie A. Dai precedenti tra Gasperini e Conte alla guida tv.

L’Inter e l’Atalanta si affrontano nel terzo anticipo della diciannovesima giornata di campionato, ultimo turno del girone di andata. Si tratta del 59esimo confronto tra i due club allo stadio ‘Meazza’, con il bilancio che vede i meneghini nettamente avanti finora: 40 vittorie (l’ultima 2-0 nel 2017, ndr) a fronte di 9 pareggi e 9 successi bergamaschi, che espugnarono San Siro l’ultima volta sei anni fa. Per quanto riguarda gli allenatori, Conte – che non ha mai perso contro gli orobici – ha un bilancio di 3 vittorie e una sconfitta con Gasperini, che a sua volta ha uno score di 5 successi e 10 ko in 20 sfide da avversario dei milanesi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Nell’ultimo decennio Inter e Atalanta hanno concluso diversi affari di mercato. Dallo scambio tra Schelotto e Livaja del gennaio del 2013 al doppio colpo tra l’inverno e l’estate del 2017 che ha portato prima Gagliardini e poi Bastoni ad Appiano Gentile. E se non si fosse inserita la Juventus, probabilmente sarebbe andata in porto anche la trattativa per Kulusevski. Considerati gli ottimi rapporti anche extra calcistici tra le famiglie Zhang e Percassi, in estate si prevedono nuovi contatti. A Conte servono rinforzi sugli esterni e in mediana: i vari Hateboer, Gosens, de Roon e Freuler vengono tenuti d’occhio. Gasperini invece è pronto a far esplodere nuovi giovani: Pirola e Agoume sono gli indiziati principali.

Inter-Atalanta, ecco dove e come vederla in tv e in streaming

La sfida tra Inter e Atalanta è in programma stasera alle ore 20.45 in diretta e in esclusiva su Dazn, clicca qui per abbonarti subito. A commentare il derby lombardo sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin, mentre protagonisti del prepartita saranno Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

