Kumbulla: attenzione all’inserimento della Fiorentina

Inter, come ha spiegato ‘La Nazione’ il difensore dell’Hellas Verona Kumbulla potrebbe finire alla Fiorentina qualora non dovessero riuscire a prendere il calciatore Bonifazi del Torino

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, è seguito da molte società di serie A. Il giovane giocatore classe 2000, è già stato accostato all’Inter che addirittura lo vedrebbe come sostituto di Milan Skriniar, qualora il giocatore dovesse essere ceduto al Manchester City di fronte ad un’offerta irrinunciabile da parte della squadra inglese. Secondo quanto ha riferito ‘La Nazione’, nella lista delle squadre interessate al calciatore potrebbe inserirsi pure la Fiorentina, qualora il Torino non dovesse accettare la proposta che è stata fatta per il difensore Kevin Bonifazi, la società gigliata potrebbe virare sul calciatore della squadra scaligera. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

Come spiegava il noto quotidiano toscano, la valutazione del calciatore italo-albanese della formazione veneta è di circa 10 milioni di euro e il mass media, è convinto che a fronte di un’offerta di 12 milioni di euro si potrebbe chiudere la trattativa e sbaragliare l’eventuale concorrenza.