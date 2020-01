Nerazzurri tra Vidal ed Eriksen: il punto sui due top player

INTER VIDAL ERIKSEN – Marotta smorza i facili entusiasmi attorno al possibile doppio arrivo di Vidal ed Eriksen nell’immediato post partita contro l’Atalanta. “Non faremo niente a brevissimo” ha detto ai media, conscio del fatto che sbilanciarsi adesso sarebbe controproducente per la doppia trattativa. Tuttavia, la gara contro gli orobici ha ulteriormente acuito la necessità di avere altri uomini per dare a Conte ulteriori scelte in caso di necessità. Il tecnico li vorrebbe entrambi, così come i tifosi, per questo si attende di conoscere le mosse che possono permettere il doppio arrivo: la chiave è senza dubbio la cessione di Politano, anche se in questo senso molto dipenderà pure dal Milan che ha proposto uno scambio.

Stando alle ultimissime, l’affare Eriksen sembra comunque imminente: ‘Gazzetta.it’ ha annunciato che il giocatore è la società nerazzurra hanno trovato l’accordo ed è disposto a firmare un contratto fino al 2024. Agli ‘Spurs’ andranno circa 20 milioni di euro, mentre il giocatore dovrebbe percepire circa 7,5 milioni di euro. Resta da valutare anche la situazione in merito a Vidal dal Barcellona: tra martedì e mercoledì è previsto un vertice per risolvere l’impasse. Il cileno starebbe spingendo per il trasferimento ma il possibile esonero di Valverde tiene tutto fermo in casa blaugrana. Molto dipenderà dal nome del nuovo tecnico e sulla possibilità di rilanciare il centrocampista, altrimenti la situazione andrà a favore del club nerazzurro e del giocatore, desiderosi di abbracciarsi dopo anni di corteggiamento.