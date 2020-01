Tuchel: Sono contento di Icardi lavora anche per la squadra”

Inter, il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha elogiato la stagione che finora ha disputato Mauro Icardi e si è detto impressionato dal calciatore argentino anche per la professionalità dimostrata

INTER TUCHEL SU ICARDI/ Durante la conferenza di presentazione alla partita con il Monaco, il tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel ha parlato anche di Mauro Icardi. L'ex attaccante nerazzurro nella formazione parigina non ha perso il fiuto del gol e ha già siglato 17 reti in 19 partite e ha fatto innamorare anche i suoi nuovi tifosi. Lo stesso allenatore, seppure senza pontificare troppo, ha voluto dare la sua opinione sulla stagione che sta disputando il calciatore argentino.

Queste le sue dichiarazioni: “Non posso parlare del suo prezzo e del fatto che sia possibile acquistarlo o meno. Non è il momento, ma onestamente sono impressionato. E’ molto professionale, capisce bene il gioco e contribuisce in fase difensiva. Sapevamo che facesse gol, ma lavora anche molto per la squadra. Sono contento di lui”. Come ha riportato Calciomercato.it.