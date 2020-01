Gotti: ”De Paul talento eccezionale, giocherebbe ovunque”

INTER DE PAUL – L’annuncio di Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, lascia spiragli per l’Inter per arrivare a De Paul. Queste le sue parole nelle ultime ore a ‘Radio anch’io Sport’: ”Il sogno sarebbe quello di giocare la Champions League, tutti noi sogniamo di giocare la Champions. Chissà, magari qualcuno potrebbe anche riuscirci presto (chiaro riferimento a De Paul, ndr). Maturo per una grande? Credo di sì, ha caratteristiche importanti e sta facendo molto bene anche sotto porta. E’ ancora giovane, può fare davvero bene ovunque” ha concluso.

