Calciomercato Inter | Ci siamo per l’arrivo di Young: le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Ashley Young e il suo ormai imminente approdo in nerazzurro alla corte di Antonio Conte

L’Inter sta per mettere le mani su Ashley Young. Sarà l’esperto inglese, quindi, a rafforzare la corsia mancina su cui Biraghi ha fin qui fatto davvero gli straordinari visti i cronici problemi fisici al ginocchio di Asamoah. Stando alle ultime di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, la fumata bianca dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. Intermediari al lavoro per far chiudere l’operazione col Manchester United a titolo gratuito, considerato che il calciatore è in scadenza a giugno, anche se la società di Viale della Liberazione è disposta quantomeno al pagamento di un piccolo indennizzo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Sprint per Eriksen subito: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Colpo Eriksen: la verità di Marotta

Calciomercato Inter, Young e non solo: triplo colpo dalla Premier!

Con Young l’accordo è stato raggiunto da giorni, invece, sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino al giugno 2021. Il classe ’85 non sarà l’unico ‘colpo’ nerazzurro proveniente dalla Premier. Marotta è infatti atteso a Londra per provare a chiudere l’acquisto di Eriksen: pronta, stando sempre alla ‘rosea’, una proposta di 10 milioni di euro. A un passo, poi, l’acquisto di Olivier Giroud. Intesa col francese per un contratto fino al 2022, mentre con il Chelsea la distanza sarebbe ormai di appena 1 milione di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato | Gazzetta.it: “Accordo Inter-Eriksen”

Calciomercato Inter, affare Giroud | Lampard esce allo scoperto