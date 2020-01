Calciomercato Inter | Richiesta dalla B per Colidio: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul giovane attaccante argentino Facundo Colidio e sul suo possibile rientro anticipato in Italia

Come vi ha svelato InterLive.it lo scorso 16 novembre, l’Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione per il portiere brasiliano Gabriel Brazao e l’attaccante Facundo Colidio poiché entrambi non hanno trovato spazio nelle squadre in cui sono stati ceduti – rispettivamente Albacete (Spagna) e Sint-Truiden (Belgio) – la scorsa estate con la formula del prestito. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Colidio e non solo: la Serie B ‘chiama’!

Le novità di oggi riguardano l’argentino: come raccolto da ‘SerieBnews’, nel pomeriggio è entrato nella sede di Viale della Liberazione il Ds del Livorno Vittorio Cozzella per incontrare i dirigenti interisti e chiedere il prestito del classe 2000 strappato da Suning al Boca Juniors nell’estate di quasi due anni fa. Sempre per la medesima fonte non è da escludere che il club amaranto, a caccia anche di un difensore, abbia chiesto anche il prestito del promettente baby della Primavera nerazzurra Pirola.

