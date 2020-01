Festa: “Bastoni ha grande personalità e prevedo un bel futuro”

Inter, l’ex difensore Gianluca Festa ha voluto dare un parere sia sulla sfida con il Cagliari di questa sera sia sull’ottima stagione che stanno disputando Barella e Bastoni

INTER FESTA INTERVISTA/ L’ex difensore di Inter e Cagliari Gianluca Festa, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un’opinione sulla sfida di questa sera, valida per gli ottavi di coppa Italia, tra le sue ex squadre. Queste le sue prime dichiarazioni in merito: “Per il Cagliari è una partita importante, viene da 4 sconfitte e deve ritrovare serenità. I sardi possono giocarsela con tutti. L’Inter, invece, sta facendo molto bene, è una squadra che ha acquisito consistenza e regolarità nei risultati. E’ una squadra solida e si vede la mano dell’allenatore, per lo scudetto se la giocherà con la Juve e la Lazio“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

L’ex giocatore ha poi dato un parere su Nicolò Barella, ex calciatore della squadra sarda e ha detto: “Non era facile per un ragazzo così giovane fare bene una squadra come l’Inter“. Poi l’ex calciatore ha voluto anche fare i complimenti al giovane Alessandro Bastoni e ha spiegato: “Mi piace tantissimo, è molto attento, ha un bel piede e Conte ha fatto bene a dargli fiducia. Ha grande personalità e prevedo un bel futuro”.