Coppa Italia, Inter-Cagliari | Le probabili formazioni

Le ultime news Coppa Italia mettono in evidenza le probabili formazioni del match Inter-Cagliari in scena stasera al Meazza e valevole per gli ottavi di finale

L’Inter cercherà di riscattare il pareggio casalingo con l’Atalanta nel match di stasera contro il Cagliari valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Conte sembra intenzionato ad applicare solo un mini turnover, lanciando dal primo minuto sia Andrea Ranocchia che il baby Esposito. Quest’ultimo potrebbe far coppia con Lukaku ma qualche chance bisogna darla pure a Sanchez, che il tecnico nerazzurro non ha ancora mandato in campo da quando è tornato a disposizione. Molto probabile la presenza dal primo minuto sia di Skriniar che di Barella, out sabato causa squalifica. Sull’out destro Lazaro dovrebbe avere la meglio su Candreva. Turnover più sostanzioso, invece, quello dell’allenatore dei sardi Maran. In panchina destinati a finire diversi titolarissimi, tra cui Nainggolan. Nel 4-2-3-1 l’unica punta dovrebbe essere Cerri.

Probabili formazioni Inter-Cagliari

La sfida che darà l’accesso ai quarti di Coppa Italia verrà arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova e sarà trasmessa da ‘Rai 1’ oltre che da ‘Rai Play’. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Esposito. A disp.: Padelli, Berni, Godin, De Vrij, Dimarco, Candreva, Vecino, Sensi, Politano, Sanchez, Lautaro. All.: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Birsa, Castro; Cerri. A disp.: Olsen, Cragno, Pisacane, Pellegrini, Cigarini, Nainggolan, Rog, Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

ARBITRO: Chiffi di Padova

