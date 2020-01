Da Esposito a Nandez, ecco le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio ‘Meazza’. Mister Conte ne cambia sette rispetto a sabato: in difesa confermato Godin e dentro Ranocchia e Skriniar, in mediana spazio a Barella e Borja Valero ai lati di Brozovic, sugli esterni Lazaro e a sorpresa Federico Dimarco, davanti la coppia ex ‘Red Devils’ Lukaku e Sanchez, che torna titolare dopo tre mesi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. 4-3-2-1 per i sardi di Maran, che spiazza tutti schierando Nainggolan dal primo minuto. Cerri l’unica punta.

Formazioni ufficiali Inter-Cagliari

La partita che darà l’accesso ai quarti di Coppa Italia verrà arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova e sarà trasmessa da ‘Rai 1’ oltre che da ‘Rai Play’. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku. A disp.: Padelli, Berni, Bastoni, Pirola, De Vrij, Biraghi, Candreva, Agoume, Sensi, Esposito, Lautaro. All.: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Castro, Nainggolan; Cerri. A disp.: Cragno, Rafael, Klavan, Pellegrini, Cigarini, Birsa, Rog, Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

ARBITRO: Chiffi di Padova

