Proposta dall’Inghilterra: asse caldo con il Manchester United

INTER LINGARD – Non solo Ashley Young da Manchester: stando alle ultimissime indiscrezioni riportate dal ‘The Transfer Window’, l’agente di Jesse Lingard, Mino Raiola, lo avrebbe proposto a Marotta per rinforzare la squadra. In scadenza nel 2021, starebbe cercando una nuova sistemazione all’estero per consentirgli di maturare esperienza altrove. Oltre all’Inter, il giocatore sarebbe stato proposto anche a Milan, Roma e Napoli.

