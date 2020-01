Scambio Kessie-Vecino, nerazzurri non convinti. Partirà per 25 milioni

INTER SCAMBIO KESSIE-VECINO – ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma le indiscrezioni sulla proposta del Milan di avere Vecino in cambio di Kessie, quest’ultimo in uscita da tempo dopo anni di delusioni in rossonero. Il centrocampista uruguaiano avrebbe avuto un litigio con Antonio Conte e per questo motivo la società starebbe propendendo per la cessione ma a determinate condizioni: valutazione di 25 milioni di euro, cifra che permetterebbe il rientro dell’investimento sostenuto alcuni fa direttamente dalla Fiorentina. Lo scambio resta una possibilità anche se la società non è pienamente convinta dell’ex Atalanta, giocatore involuto dopo una sola stagione a buoni livelli in Serie A.

