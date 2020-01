Calciomercato, via dall’Inter | Il giocatore ha chiesto la cessione!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la volontà di un giocatore di lasciare i nerazzurri già in questa finestra di gennaio

Eriksen è davvero a un passo dall’Inter. Dopo aver raggiunto un accordo col suo agente, Beppe Marotta si è messo al lavoro per trovare la quadra con il Tottenham che nel frattempo ha già acquistato il sostituto: ovvero Gedson Fernandes, portoghese come Mourinho che sbarca negli ‘Spurs’ via Benfica con la formula del prestito di 18 mesi più diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, accordo Gabigol-Flamengo | L’offerta all’Inter

Calciomercato Inter, arriva Eriksen ma esce un centrocampista

Per un centrocampista che arriva, è il caso di Eriksen, un altro è pronto a dire addio. Parliamo di Matias Vecino che, secondo il ‘Corriere della Sera’, vuole andarsene dall’Inter a causa probabilmente del suo rapporto non idilliaco con Antonio Conte. Ieri contro il Cagliari non era nemmeno in panchina, ufficialmente perché non a posto fisicamente.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Marotta prova a soffiarlo alla Juve!

Calciomercato Inter, Vecino pedina di scambio

Vecino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Con il Tottenham per, ovviamente, Eriksen, e con il Milan per Franck Kessie. Una sua cessione a titolo definitivo, e non in uno scambio, potrebbe anche consentire all’Inter di portare a Milano un altro centrocampista in aggiunta ad Eriksen. Nome? Arturo Vidal, che rimane – nonostante tutto – il grande desiderio di Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter | Giroud in arrivo: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Inter, tempo di saldi | Via per metà della clausola!