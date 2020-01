Barella: “Spero di godermi in campo l’Europeo 2020”

Inter, il centrocampista Nicolò Barella ha voluto dare il suo parere sul nuovo corso della Nazionale italiana, rimarcando il grande entusiasmo che il nuovo allenatore ha portato

INTER BARELLA INTERVISTA/ Il centrocampista dell’Inter, appena rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori quasi due mesi Nicolò Barella, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue prime parole riguardo il nuovo corso della Nazionale italiana, dopo la debacle della mancata qualificazioni ai mondiali 2018 e viceversa, le 10 vittorie consecutive nel girone di qualificazione valido per l’Europeo 2020: “Siamo riusciti a creare entusiasmo grazie a mister Mancini e ai ragazzi che si sono impegnati tanto nelle qualificazioni”. Poi ha aggiunto: “Il fatto che il girone di Euro 2020 si svolgerà in Italia (a Roma ndr) è una cosa positiva, cercheremo di fare il massimo. Io spero di esserci, voglio aiutare i miei compagni”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Gli hanno domandato, dove si trovava quando si disputò l’Europeo 2016 e lui ha detto: “L’ho visto a casa con gli amici, è stato bello vederlo in tv. Ora me lo godrò in campo, se verrò convocato”. Salvo infortuni difficilmente il nuovo allenatore della Nazionale potrà fare a meno di non inserire lui e Sensi nelle elenco dei convocati.