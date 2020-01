Scambio Politano-Spinazzola, vince Marotta | Tutti i dettagli

Inter, si sblocca definitivamente la trattativa che ha portato Spinazzola in nerazzurro e Politano in giallo-rosso. Il dirigente Beppe Marotta ha trovato la soluzione giusta che accontenta entrambe le due società

INTER POLITANO-SPINAZZOLA AGGIORNAMENTO/ La trattativa per lo scambio tra Roma e Inter con Spinazzola a Milano e Politano a Roma, si è finalmente sbloccata nonostante le visite mediche del terzino della squadra giallo-rossa non siano state pienamente superate. Il difensore andrà in prestito con obbligo di riscatto a condizione che nel proseguo della stagione raggiunga almeno un certo numero di presenze, almeno 15-16 e di minuti disputati. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Spunta un altro club italiano

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Nuovo assalto a Lautaro: soldi e contropartita

Inizialmente la società capitolina si era impuntata e pretendeva il rispetto dell’accordo iniziale, ma alla fine ha accettato la proposta di Beppe Marotta e si è trovato il giusto compromesso, che accontenta il club di Suning e tranquillizza la Roma. Come ha spiegato Sky Sport.