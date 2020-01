Arriva anche Young: visite ok, attesa l’ufficialità

INTER YOUNG – E’ fatta per Ashley Young: l’ex nazionale inglese, un po’ a sorpresa, sarà il vero primo colpo della finestra invernale dell’Inter. Classe ’85, sta svolgendo le visite al Coni con successo e l’ufficialità del suo arrivo dovrebbe essere solo una questione di ore. Da Manchester, la conferma è arrivata da Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa: “Ha 35 anni, gli offrono un biennale che noi non avremmo potuto offrirgli. Gli auguro di fare bene, se lo merita. È stato un capitano vero, qui ha scritto la storia e ci sta che voglia provare qualcosa di diverso. E’ un’opportunità importante per lui” ha detto. Dunque, l’inglese sta per firmare il proprio contratto col club nerazzurro e rappresenta il primo rinforzo di spessore della campagna acquisti invernale.

